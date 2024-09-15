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Близько 300 тисяч українців мобілізаційного віку проживають у Польщі, – Андрій Сибіга

12:23, 15 вересня 2024
Сибіга закликав до розробки програм повернення українців з-за кордону для відновлення.
Близько 300 тисяч українців мобілізаційного віку проживають у Польщі, – Андрій Сибіга
Джерело фото: ua.depositphotos.com
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Станом на сьогодні, близько 300 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку проживають у Польщі, тоді як загалом за кордоном перебуває близько мільйона українців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час конференції Ялтинської європейської стратегії.

Сибіга зазначив, що Міністерство закордонних справ України активно співпрацює з європейськими партнерами для створення умов, які сприятимуть поверненню українців, які виїхали за кордон через повномасштабне російське вторгнення. Про це повідомили у відомстві.

«На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному», — підкреслив міністр.

Міністерство закордонних справ України продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які мають заохотити українців, які планують повернутися на батьківщину.

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