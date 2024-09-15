Російські FPV-дрони скинули вибухівку на цивільні автомобіль та мікроавтобус

В результаті атаки двоє поранених.

Ранком російські FPV-дрони скинули вибухівку на легковий автомобіль та мікроавтобус у Куцурубській громаді Миколаївської області. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. 62-річний чоловік отримав медичну допомогу на місці та відмовився від госпіталізації, тоді як 58-річного постраждалого було госпіталізовано у стані середньої важкості.

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