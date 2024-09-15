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США підготують новий великий пакет допомоги Україні до кінця вересня

12:41, 15 вересня 2024
Радник Байдена анонсував новий пакет допомоги Україні та згоден збільшувати допомогу.
США підготують новий великий пакет допомоги Україні до кінця вересня
Джерело фото: ТСН
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США працюють над великим пакетом допомоги Україні, який планують оголосити до кінця вересня. Про це повідомив радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван на 20-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

Салліван розповів, що його команда щодня розглядає можливості для стабілізації фронту та забезпечення жорсткого опору російським наступальним діям. Мета США — не допустити стратегічних вигод для росії від її просування на схід.

«Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також що ми позбавляємо росію можливості здійснити якийсь прорив, який би привів до стратегічних вигід від їхнього подальшого просування на східі», — зазначив Салліван.

Він підкреслив, що ключовими аспектами підтримки є вирішення складних логістичних і оперативних питань для доставки озброєння на фронт.

«Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України... І якщо ви подивитеся на вартість цього, то це великі гроші з огляду на кількість, масштаб та інтенсивність цих поставок від початку війни. Я пишаюся тим, що ми зробили, але, як сказав зі сцени президент Зеленський, з огляду на те, з чим зіштовхнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюся», — додав радник.

Салліван також навів приклад вирішального рішення переспрямувати всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам і союзникам протягом найближчих 12 місяців, до України.

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