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Военный с сообщником, которые продавали гуманитарные автомобили, предстали перед судом

07:36, 16 сентября 2024
Злоумышленники разработали преступления схему ввоза на территорию Украины автомобилей без обязательных таможенных платежей при растаможке.
Военный с сообщником, которые продавали гуманитарные автомобили, предстали перед судом
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Суд признал виновными гражданского и военнослужащего, продававших машины, ввезенные в Украину для ВСУ.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, злоумышленники разработали преступления схему ввоза на территорию Украины автомобилей без обязательных таможенных платежей при растаможке с целью их дальнейшей продажи. Для этого они оформляли автомобиль как «гуманитарку» для ВСУ.

Когда автомобили были на территории Украины, подозреваемые не стали регистрировать их в воинской части, а выставили на продажу. За Nissan X-Trail просили 4800 долларов США, а за Hyundai Santa Fe - 7000 долларов США.

Свою вину осужденные признали.

Военнослужащий признан виновным и назначен наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих сроком на 2 года с вычетом из суммы денежного довольствия 20 процентов в доход государства. Гражданское лицо признано виновным и назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы испытательного срока.

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