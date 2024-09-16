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Військовий зі спільником, які продавали гуманітарні автівки, постали перед судом

07:36, 16 вересня 2024
Зловмисники розробили злочину схему ввезення на територію України автомобілів без обов’язкових митних платежів при розмитненні.
Військовий зі спільником, які продавали гуманітарні автівки, постали перед судом
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Суд визнав винними цивільного та військовослужбовця, які продавали машини, ввезені в Україну для ЗСУ.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, засуджені  розробили злочину схему ввезення на територію України автомобілів без обов’язкових митних платежів при розмитненні, з метою їх подальшого продажу. Для цього вони оформляли авто як «гуманітарку» для ЗСУ.

Коли автомобілі були на території України, підозрювані не стали їх реєструвати у військовій частині, а виставили на продаж. За «Nissan X-Trail» просили 4800 доларів США, а за «Hyundai Santa Fe» - 7000 доларів США.

Свою вину засуджені визнали.

Військовослужбовця визнано винуватим та призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців строком на 2 роки з відрахуванням з суми грошового забезпечення 20 відсотків в дохід держави. Цивільну особу визнано винуватим та призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі іспитового строку.

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