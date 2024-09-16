Військовий зі спільником, які продавали гуманітарні автівки, постали перед судом

Зловмисники розробили злочину схему ввезення на територію України автомобілів без обов’язкових митних платежів при розмитненні.

Суд визнав винними цивільного та військовослужбовця, які продавали машини, ввезені в Україну для ЗСУ.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, засуджені розробили злочину схему ввезення на територію України автомобілів без обов’язкових митних платежів при розмитненні, з метою їх подальшого продажу. Для цього вони оформляли авто як «гуманітарку» для ЗСУ.

Коли автомобілі були на території України, підозрювані не стали їх реєструвати у військовій частині, а виставили на продаж. За «Nissan X-Trail» просили 4800 доларів США, а за «Hyundai Santa Fe» - 7000 доларів США.

Свою вину засуджені визнали.

Військовослужбовця визнано винуватим та призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців строком на 2 роки з відрахуванням з суми грошового забезпечення 20 відсотків в дохід держави. Цивільну особу визнано винуватим та призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі іспитового строку.

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