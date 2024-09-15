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Кіпр позбавив громадянства Ігоря Коломойського через репутаційні ризики

16:17, 15 вересня 2024
Коломойський втратив кіпрське громадянство через неправдиві заяви і податкові справи.
Кіпр позбавив громадянства Ігоря Коломойського через репутаційні ризики
Джерело фото: Громадське Телебачення
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Уряд Кіпру ухвалив рішення про позбавлення громадянства восьми осіб, серед яких український олігарх Ігор Коломойський. Рішення було прийняте через «сумнівний імідж» бізнесмена та репутаційні ризики для країни, повідомляє кіпрська газета Philenews.

За даними видання, Коломойський втратив громадянство Кіпру після підтвердження, що воно було отримане «шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів». Коломойський мав кіпрське громадянство з 2010 року.

Philenews зазначає, що в заяві про натуралізацію Коломойський не вказав про справу з ухилення від сплати податків у росії, яка була відкрита проти нього у 2008 році. У рішенні зазначається, що Коломойський «був і є особою сумнівного характеру», і його натуралізація створює значний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр.

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