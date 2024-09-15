Кипр лишил гражданства Игоря Коломойского из-за репутационных рисков

Коломойский потерял кипрское гражданство из-за ложных заявлений и налоговых дел.

Источник фото: Общественное Телевидение

Правительство Кипра приняло решение о лишении гражданства восьми человек, среди которых украинский олигарх Игорь Коломойский. Решение было принято из-за «сомнительного имиджа» бизнесмена и репутационных рисков для страны, сообщает кипрская газета Philenews.

По данным издания, Коломойский потерял гражданство Кипра после подтверждения, что оно было получено «путем мошенничества, ложных заявлений и сокрытия существенных фактов». Коломойский имел кипрское гражданство с 2010 года.

Philenews отмечает, что в заявлении о натурализации Коломойский не указал о деле по уклонению от уплаты налогов в России, которое было открыто против него в 2008 году. В решении отмечается, что Коломойский «был и является лицом сомнительного характера», и его натурализация создает значительный риск плохой репутации для Республики Кипр.

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