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$2000 за снятие с военного учета — в Кропивницком на взятке погорели председатель ВЛК и врач

09:06, 16 сентября 2024
Сообщники потребовали и получили за вынесение комиссией «правильного» заключения 2000 долларов.
$2000 за снятие с военного учета — в Кропивницком на взятке погорели председатель ВЛК и врач
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В Кропивницком правоохранители разоблачили члена военно-врачебной комиссии местного территориального центра комплектования и социальной поддержки и врача, которые за денежное вознаграждение помогали мужчинам мобилизационного возраста получить «правильный» вывод. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Непригодность к военной службе с последующим снятием с военного учета оценивали в 2000 долларов.

11 сентября правоохранители задержали председателя ВЛК и врача при получении средств. Обоим им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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