В Харьковской области за государственную измену и дезертирство будут судить инспектора пограничной службы

Мужчина добровольно согласился активно сотрудничать с представителями оккупантов и вместе с военнослужащими рф дежурил на блок-постах.

В Харьковской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении инспектора пограничной службы. Ему инкриминируют дезертирство и государственную измену в условиях военного положения. Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Следствие установило, что 41-летний пограничник 24 февраля 2022 года самовольно покинул место службы и покинул район выполнения задачи отдела пограничной службы в Чугуевском районе Харьковской области.

«Находясь на временно оккупированной территории, обвиняемый руководствуясь идеологическими мотивами поддержал оккупационные власти и начал сотрудничество с государством-агрессором рф», - сообщили в ведомстве.

Начиная с середины марта 2022 года, добровольно согласился активно сотрудничать с представителями оккупантов и вместе с военнослужащими рф дежурил на блок-постах, образованных оккупантами, одетый в военную форму военнослужащих страны агрессора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.