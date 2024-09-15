Премьер Британии Кир Стармер нарушил парламентские правила, не задекларировав подарки для жены

Кир Стармер не задекларировал приобретенную дорогую одежду для жены.

Источник фото: Getty

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала из-за нарушения парламентских правил. Как сообщает Sunday Times, Стармер не задекларировал, что состоятельный бизнесмен и донор Лейбористской партии Вахид Алли купил дорогую одежду для его жены Виктории.

Согласно информации, Алли оплатил услуги личного шоппера и приобрел одежду для жены британского премьера как до, так и после парламентских выборов, на которых Лейбористская партия одержала победу. Хотя пожертвования от Алли, включая очки, одежду и жилье, были зарегистрированы, подарок для жены Стармера не был отражен в декларации.

Согласно парламентским правилам, депутаты обязаны регистрировать все подарки и пожертвования в течение 28 дней с момента их получения. Недавно Кир Стармер объявил, что Алли предоставил ему жилье на несколько недель, стоимость которого превышает 20 тысяч фунтов стерлингов. Однако, подарки для жены премьер-министра остались незадекларированными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.