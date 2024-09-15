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Премьер Британии Кир Стармер нарушил парламентские правила, не задекларировав подарки для жены

16:53, 15 сентября 2024
Кир Стармер не задекларировал приобретенную дорогую одежду для жены.
Премьер Британии Кир Стармер нарушил парламентские правила, не задекларировав подарки для жены
Источник фото: Getty
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала из-за нарушения парламентских правил. Как сообщает Sunday Times, Стармер не задекларировал, что состоятельный бизнесмен и донор Лейбористской партии Вахид Алли купил дорогую одежду для его жены Виктории.

Согласно информации, Алли оплатил услуги личного шоппера и приобрел одежду для жены британского премьера как до, так и после парламентских выборов, на которых Лейбористская партия одержала победу. Хотя пожертвования от Алли, включая очки, одежду и жилье, были зарегистрированы, подарок для жены Стармера не был отражен в декларации.

Согласно парламентским правилам, депутаты обязаны регистрировать все подарки и пожертвования в течение 28 дней с момента их получения. Недавно Кир Стармер объявил, что Алли предоставил ему жилье на несколько недель, стоимость которого превышает 20 тысяч фунтов стерлингов. Однако, подарки для жены премьер-министра остались незадекларированными.

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