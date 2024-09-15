Прем'єр Британії Кір Стармер порушив парламентські правила, не задекларувавши подарунки для дружини

Кір Стармер не задекларував придбаний дорогий одяг для дружини.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виявився в центрі скандалу через порушення парламентських правил. Як повідомляє Sunday Times, Стармер не задекларував, що заможний бізнесмен і донор Лейбористської партії Вахід Аллі купив дорогий одяг для його дружини Вікторії.

Згідно з інформацією, Аллі оплатив послуги особистого шоппера і придбав одяг для дружини британського прем'єра як до, так і після парламентських виборів, на яких Лейбористська партія здобула перемогу. Хоча пожертви від Аллі, включаючи окуляри, одяг і житло, були зареєстровані, подарунок для дружини Стармера не був відображений у декларації.

Згідно з парламентськими правилами, депутати зобов'язані реєструвати всі подарунки та пожертви протягом 28 днів з моменту їх отримання. Нещодавно Кір Стармер оголосив, що Аллі надав йому житло на кілька тижнів, вартість якого перевищує 20 тисяч фунтів стерлінгів. Однак, подарунки для дружини прем'єр-міністра залишилися незадекларованими.

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