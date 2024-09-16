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У ТЦК роз’яснили, чи можуть військовослужбовці поїхати у відпустку за кордон

07:18, 16 вересня 2024
Військовослужбовцям пояснили, які документи потрібні для виїзду у відпустку за кордон.
У ТЦК роз’яснили, чи можуть військовослужбовці поїхати у відпустку за кордон
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Донецький обласний ТЦК та СП роз’яснив, чи можуть військовослужбовці поїхати у відпустку за кордон.

Станом на сьогодні практикується надання дозволу військовослужбовцям виїзду за кордон для відбування своєї відпустки, попри те, що відповідних змін до правил перетину державного кордону внесено не було.

Як отримати дозвіл на відпустку за кордоном?

Для отримання такої відпустки військовий повинен обґрунтувати належним чином рапорт, зазначивши вид і тривалість відпустки, місце проведення, пункт пропуску, через який він планує виїжджати за кордон.

Крім цього, такий військовослужбовець повинен стати на облік у військовій службі правопорядку ЗСУ.

Важливо, що рішення щодо надання можливості провести відпустку за кордоном, приймається в кожному випадку індивідуально.

Які документи потрібні військовослужбовцю для виїзду за кордон?

Для відпустки за кордоном військовослужбовцю потрібно зібрати такий пакет документів:

- закордонний паспорт;

- військовий квиток;

- відпускний квиток, у якому буде зазначена інформація щодо відпустки за кордоном;

- витяг із наказу, де буде зазначено місце проведення відпустки та інформація щодо наявності дозволу для виїзду за кордон.

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