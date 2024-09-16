В ТЦК разъяснили, могут ли военнослужащие уехать в отпуск за границу

Военнослужащим объяснили, какие документы необходимы для выезда в отпуск за границу.

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Донецкий областной ТЦК и СП разъяснил, могут ли военнослужащие уехать в отпуск за границу.

На сегодня практикуется предоставление разрешения военнослужащим выезда за границу для отбывания своего отпуска, несмотря на то, что соответствующих изменений в правила пересечения государственной границы внесено не было.

Как получить разрешение на отпуск за границей?

Для получения такого отпуска военный должен обосновать должным образом рапорт, отметив вид и продолжительность отпуска, место проведения, пункт пропуска, через который он планирует выезжать за границу.

Кроме того, такой военнослужащий должен стать на учет в военной службе правопорядка ВСУ.

Важно, что решение о предоставлении возможности провести отпуск за границей принимается в каждом случае индивидуально.

Какие документы нужны военнослужащему для выезда за границу?

Для отпуска за границей военнослужащему нужно собрать следующий пакет документов:

- загранпаспорт;

- военный билет;

- отпускной билет, в котором будет указана информация об отпуске за границей;

- выписка из приказа, где будет указано место проведения отпуска и информация о наличии разрешения для выезда за границу.

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