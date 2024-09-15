В Одесской области произошла смертельная автокатастрофа – легковушка врезалась в грузовик

В результате ДТП 74-летняя пассажирка погибла, водители в больнице.

Источник фото: Полиция Одесской области

На трассе Одесса - Рени недалеко от села Кирнички Сафьяновской громады произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Полицейские расследуют обстоятельства аварии, в которой погибла 74-летняя пассажирка легкового автомобиля «Toyota». Об этом сообщила полиция Одесской области.

Предварительно установлено, что 73-летний водитель «Toyota» не справился с управлением на закругленном и влажном участке дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком «DAF», которым управлял 53-летний водитель. В результате столкновения пассажирка легковушки погибла на месте. Оба водителя были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Установлено, что водители были трезвы.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий и группа сектора реагирования патрульной полиции Измаильского районного отдела полиции. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть. Это правонарушение наказывается лишением свободы до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами. Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Источник фото: Полиция Одесской области

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