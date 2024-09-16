Выстрелил в спину — в Киевской области задержали мужчину, который убил знакомого

Злоумышленником оказался 29-летний житель Ирпеня.

В городе Ирпень Киевской области правоохранители задержали мужчину, который убил знакомого. Инцидент произошел вечером 13 сентября.

Как сообщила полиция Киевской области, на месте инцидента было обнаружено тело 33-летнего местного жителя с огнестрельным ранением спины. Рядом с телом обнаружены гильзы от огнестрельного оружия.

В считанные часы правоохранители задержали фигуранта. Им оказался 29-летний житель Ирпеня. Предварительно известно, что между мужчинами произошел конфликт, после чего злоумышленник выстрелил знакомому в спину и скрылся.

Правоохранители изъяли орудие убийства и направили для проведения соответствующей экспертизы.

Следователи возбудили уголовное производство по факту умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

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