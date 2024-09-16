Вистрілив у спину — на Київщині затримали чоловіка, який вбив знайомого

Зловмисником виявився 29-річний житель Ірпеня.

У місті Ірпінь Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який вбив знайомого. Інцидент стався увечері 13 вересня.

Як повідомила поліція Київської області, на місці інциденту було виявлено тіло 33-річного місцевого жителя з вогнепальним пораненням спини. Поруч із тілом виявлені гільзи від вогнепальної зброї.

За лічені години правоохоронці затримали фігуранта. Ним виявився 29-річний житель Ірпеня. Попередньо відомо, що між чоловіками стався конфлікт, після чого зловмисник вистрілив знайомому у спину та втік.

Правоохоронці вилучили знаряддя вбивства та направили для проведення відповідної експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.