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Вистрілив у спину — на Київщині затримали чоловіка, який вбив знайомого

07:00, 16 вересня 2024
Зловмисником виявився 29-річний житель Ірпеня.
Вистрілив у спину — на Київщині затримали чоловіка, який вбив знайомого
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У місті Ірпінь Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який вбив знайомого. Інцидент стався увечері 13 вересня.

Як повідомила поліція Київської області, на місці інциденту було виявлено тіло 33-річного місцевого жителя з вогнепальним пораненням спини. Поруч із тілом виявлені гільзи від вогнепальної зброї.

За лічені години правоохоронці затримали фігуранта. Ним виявився 29-річний житель Ірпеня. Попередньо відомо, що між чоловіками стався конфлікт, після чого зловмисник вистрілив знайомому у спину та втік.

Правоохоронці вилучили знаряддя вбивства та направили для проведення відповідної експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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