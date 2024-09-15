На Одещині сталася смертельна автотроща – легковик врізався у вантажівку

В результаті ДТП 74-річна пасажирка загинула, водії в лікарні.

Джерело фото: Поліція Одеської області

На трасі Одеса – Рені неподалік села Кирнички Саф’янівської громади сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Поліцейські розслідують обставини аварії, в якій загинула 74-річна пасажирка легкового автомобіля «Toyota». Про це повідомила поліція Одеської області.

Попередньо встановлено, що 73-річний водій «Toyota» не впорався з керуванням на заокругленій та вологій ділянці дороги, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся лоб в лоб з вантажівкою «DAF», якою керував 53-річний водій. Унаслідок зіткнення пасажирка легковика загинула на місці. Обидва водії були доправлені до лікарні, де їм надали медичну допомогу. Встановлено, що водії були тверезі.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод та група сектору реагування патрульної поліції Ізмаїльського районного відділу поліції. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Це правопорушення карається позбавленням волі до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами. Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин події.

Джерело фото: Поліція Одеської області

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