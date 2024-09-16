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На Харківщині за державну зраду та дезертирство судитимуть інспектора прикордонної служби

10:18, 16 вересня 2024
Чоловік добровільно погодився активно співпрацювати з представниками окупантів та разом з військовослужбовцями рф чергував на блок-постах.
На Харківщині за державну зраду та дезертирство судитимуть інспектора прикордонної служби
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На Харківщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно інспектора прикордонної служби. Йому інкримінують дезертирство та державну зраду в  умовах воєнного стану. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідство встановило, що 41 річний прикордонник 24 лютого 2022 року самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання відділу прикордонної служби у Чугуївському районі Харківської області.

«Перебуваючи на тимчасово окупованій території, обвинувачений керуючись ідеологічними мотивами підтримав окупаційну владу та почав співпрацю з державою-агресором рф», - повідомили у відомстві.

Починаючи з середини березня 2022 року, добровільно погодився активно співпрацювати з представниками окупантів та разом з військовослужбовцями рф чергував на блок-постах, утворених окупантами, одягнутий у військову форму військовослужбовців країни агресора.

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