На Харківщині за державну зраду та дезертирство судитимуть інспектора прикордонної служби

Чоловік добровільно погодився активно співпрацювати з представниками окупантів та разом з військовослужбовцями рф чергував на блок-постах.

На Харківщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно інспектора прикордонної служби. Йому інкримінують дезертирство та державну зраду в умовах воєнного стану. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідство встановило, що 41 річний прикордонник 24 лютого 2022 року самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання відділу прикордонної служби у Чугуївському районі Харківської області.

«Перебуваючи на тимчасово окупованій території, обвинувачений керуючись ідеологічними мотивами підтримав окупаційну владу та почав співпрацю з державою-агресором рф», - повідомили у відомстві.

Починаючи з середини березня 2022 року, добровільно погодився активно співпрацювати з представниками окупантів та разом з військовослужбовцями рф чергував на блок-постах, утворених окупантами, одягнутий у військову форму військовослужбовців країни агресора.

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