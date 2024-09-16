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$2000 за зняття з військового обліку — у Кропивницькому на хабарі погоріли голова ВЛК та лікар

09:06, 16 вересня 2024
Спільники вимагали та отримали за винесення комісією «правильного» висновку 2000 доларів.
$2000 за зняття з військового обліку — у Кропивницькому на хабарі погоріли голова ВЛК та лікар
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У Кропивницькому правоохоронці викрили члена військово-лікарської комісії місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки та лікаря, які за грошову винагороду допомагали чоловікам мобілізаційного віку отримати «правильний» висновок. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«Непридатність» до військової служби з подальшим зняттям з військового обліку оцінювали у 2000 доларів.

11 вересня правоохоронці затримали голову ВЛК та лікаря під час отримання коштів. Обом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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