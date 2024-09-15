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В Офисе Президента опровергли, что в плане победы будет норма о заморозке войны на некоторых участках фронта

13:17, 15 сентября 2024
Советник Президента указал, что в плане победы, который Зеленский представит Байдену, не будет норм о заморозке войны на определенных участках фронта.
В Офисе Президента опровергли, что в плане победы будет норма о заморозке войны на некоторых участках фронта
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Немецкое издание Bild опубликовало информацию, что план победы, который Владимир Зеленский представит Джо Байдену, якобы будет включать требование Украины по разрешению использования западного дистанционного оружия вглубь рф, а в то же время, якобы Украина будет готова принять режим прекращения огня на некоторых участках фронта. Однако советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг эту информацию, заявив, что это фейк.

«Бильд распространил фейк. План победы Бильд не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку Плана победы, никто с Бильдом не говорил», - заявил Литвин.

Он также подчеркнул, что Украина не рассматривает возможности замораживания конфликта или подписания каких-либо «Минск-3». По его словам, план победы будет сначала представлен США, поскольку именно они имеют ключевую роль в его реализации.

«Минск-3 или любой другой никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно План победы Украины, а не капитуляции или заморозки», - добавил советник.

Следует заметить, что Bild пишет о том, что якобы план будет включать требование Украины по разрешению использования западного дистанционного оружия вглубь рф, а в то же время, вроде бы Украина будет готова принять режим прекращения огня на некоторых участках фронта.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США

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