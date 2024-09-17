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На Закарпатті двох чоловіків засудили до 7 років тюрми за переправлення військовозобов’язаних до Словаччини

22:18, 17 вересня 2024
Зловмисників затримали при спробі незаконно переправити двох військовозобов’язаних до Словаччини в обхід пунктів пропуску.
На Закарпатті двох чоловіків засудили до 7 років тюрми за переправлення військовозобов’язаних до Словаччини
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Двох мешканців Ужгородщини засудили до 7 років тюрми за переправлення військовозобов’язаних до Словаччини. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Також кожного з чоловіків позбавили права обіймати посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування строком до 3 років.

Вказується, що зловмисників затримали при спробі незаконно переправити двох військовозобов’язаних до Словаччини в обхід пунктів пропуску. Вони підшукали двох «клієнтів» та за 1500 доларів з кожного погодилися допомогти їм покинути Україну всупереч існуючій забороні на виїзд.

Осіб викрили у березні 2023 року на околицях обласного центру. Один із переправників намагався втекти від правоохоронців і навіть стрибнув у водойму та певний час переховувався там.

«Обвинувачені вже раніше спільно притягалися до відповідальність за крадіжку та розбійний напад», — додали у прокуратурі.

Наразі вказаний вирок щодо них ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

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