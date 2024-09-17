На Закарпатье двое мужчин приговорены к 7 годам тюрьмы за переправку военнообязанных в Словакию

Злоумышленников задержали при попытке незаконно переправить двух военнообязанных в Словакию в обход пунктов пропуска.

Двое жителей Ужгородщины приговорены к 7 годам тюрьмы за переправку военнообязанных в Словакию. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Также каждого мужчины лишили права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления сроком до 3 лет.

Указывается, что злоумышленников задержали при попытке незаконно переправить двух военнообязанных в Словакию в обход пунктов пропуска. Они подыскали двух «клиентов» и за 1500 долларов с каждого согласились помочь им покинуть Украину вопреки существующему запрету на выезд.

Лиц разоблачили в марте 2023 года в окрестностях областного центра. Один из переправщиков пытался убежать от правоохранителей и даже прыгнул в водоем и некоторое время скрывался там.

«Обвиняемые уже раньше совместно привлекались к ответственности за кражу и разбойное нападение», - добавили в прокуратуре.

В настоящее время указанный приговор в отношении них еще не вступил в законную силу, длится время на апелляционное обжалование.

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