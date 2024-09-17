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На острове Пуэрто-Рико кораллы решили печатать на 3D-принтерах — это поможет спасти рифы

22:00, 17 сентября 2024
Таким образом, биологи хотят восстановить популяцию кораллов, которые были уничтожены разрушительными ураганами в 2017 году.
На острове Пуэрто-Рико кораллы решили печатать на 3D-принтерах — это поможет спасти рифы
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В США на острове Пуэрто-Рико кораллы решили печатать на 3D-принтерах. Об этом сообщает El Pais.

Таким образом, биологи хотят восстановить популяцию кораллов, которые были уничтожены разрушительными ураганами «Ирма» и «Мария» в 2017 году.

Так, специалисты устанавливают тысячи искусственных кораллов, изготовленных из кукурузного крахмала с помощью 3D-принтеров, чтобы восстановить рифы. Уже установили более 10 000 искусственных кораллов вокруг Кулебры, острова в архипелаге, где коралловую жизнь уничтожили ураганы.

В ураган биозащитные организации вырастили и пересадили на рифы 75 000 кораллов. Во время урагана мощные течения уничтожили их усилия. Тогда от этой инициативы осталось всего 200 кораллов — из 18 коралловых ферм и питомников не выжил ни один.

Издание пишу, что для напечатанных кораллов ученые используют розовые и оранжевые цвета, а также неоновый зеленый. Принтер также позволил украсить риф синим, желтым и ярко-белым цветами, обычно не встречающимися на естественных рифах. Отпечатанные кораллы не превышают 60 сантиметров.

Природные кораллы только через год вырастают достаточно большими, чтобы стать подходящей средой для существования для морских обитателей. Искусственное восстановление рифа более быстрое.

По словам главного исследователя проекта Самуэля Сулаймана, биоразнообразие рифа уже увеличилось. На это повлияли и цвета кораллов – яркие кораллы заинтересовали рыб и увеличили их количество вдвое.

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