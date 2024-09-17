На острові Пуерто-Рико корали вирішили друкувати на 3D-принтерах — це допоже врятувати рифи

Таким чином біологи хочуть відновити популяцію коралів, які були знищені руйнівними ураганами у 2017 році.

У США на острові Пуерто-Рико корали вирішили друкувати на 3D-принтерах. Про це повідомляє El Pais.

Таким чином біологи хочуть відновити популяцію коралів, які були знищені руйнівними ураганами «Ірма» та «Марія» у 2017 році.

Так, фахівці встановлюють тисячі штучних коралів, виготовлених з кукурудзяного крохмалю за допомогою 3D-принтерів, щоб відновити рифи. Вже встановили понад 10 000 штучних коралів навколо Кулебри, острова в архіпелазі, де коралове життя знищили урагани.

До урагану біозахисні організації виростили і пересадили на рифи 75 000 коралів. Під час урагану сильні течії знищили їхні зусилля. Тоді від цієї ініціативи залишилося лише 200 коралів — з 18 коралових ферм і розплідників не вижив жоден.

Видання пишу, що для надрукованих коралів учені використовують рожеві та помаранчеві кольори, а також неоновий зелений. Принтер також дозволив прикрасити риф синім, жовтим і яскраво-білим кольорами, які зазвичай не зустрічаються на природних рифах. Надруковані корали не перевищують 60 сантиметрів.

Природні корали лише за рік виростають достатньо великими, щоб стати придатним середовищем для існування для морських мешканців. Штучне відновлення рифу є швидшим.

За словами головного дослідника проекту Самуеля Сулаймана, біорізноманіття рифу вже збільшилося. На це вплинули і кольори коралів — яскраві корали зацікавили риб і збільшили їхню кількість удвічі.

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