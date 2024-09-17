Міноборони видасть наказ щодо заборони мобілізації до 25 років, доки не прийнято відповідний закон – депутати

Доки Верховна Рада не прийняла закон, Міноборони видасть наказ про неможливість мобілізації осіб 18-25 років, які мають статус обмежено придатних.

Джерело фото: ukrinform.com

17 вересня відбулася погоджувальна рада парламенту за участі керівництва Міністерства оборони і Генштабу ЗСУ. Як зазначають народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, за підсумками прийнято рішення про невідкладне видання наказу Міноборони про неможливість мобілізації осіб 18-25 років, які мають статус обмежено придатних.

За словами депутатів, цим наказом також буде передбачено, що особи, які вже мобілізовані (18-25 років, обмежено придатні) не можуть бути відправлені на «нуль», в штурмові війська.

Разом з тим, про відповідне рішення Міноборони поки не інформувало, як і Генштаб.

За словами депутатів, на наступні пленарні тижні буде винесено законопроект 11379-д, який узаконить ці норми офіційно й закріпить норму щодо демобілізації обмежено придатних 18-25 років.

Нагадаємо, парламентський Комітет з питань нацбезпеки і оборони розглянув і підтримав для прийняття в цілому як закону законопроект 11379-д про заборону мобілізації до 25 років.

Автор: Наталя Мамченко

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