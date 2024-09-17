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Мовний омбудсмен наклав 16 штрафів за порушення мовного закону на сайтах

17:38, 17 вересня 2024
Штрафи накладені за відсутність українськомовної версії сайту або наповнення сайту за замовчуванням недержавною мовою.
Мовний омбудсмен наклав 16 штрафів за порушення мовного закону на сайтах
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що з початку року отримав понад 420 скарг на порушення вимог мовного закону, що регламентує використання державної мови в інтернет-ресурсах.

За його словами, було винесено 49 попереджень та накладено 16 штрафів за порушення 27 статті: відсутність українськомовної версії сайту або наповнення сайту за замовчуванням недержавною мовою.

Так, за скаргами громадян відносно власників 161 сайти, які мали головні сторінки або завантажувалися за замовчуванням іноземними мовами, розпочали заходи державного контролю. Наразі порушення вже усунули.

«Щодо тих інтернет-представництв, відносно яких не вдалося встановити суб’єкт господарювання, я постійно звертаюсь до Національної поліції України та Державної податкової служби України для встановлення порушників та притягнення їх до відповідальності. І тільки штрафом за порушення мовного законодавства вони вже не обійдуться», — додав Кремінь.

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