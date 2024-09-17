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Языковой омбудсмен наложил 16 штрафов за нарушение языкового закона на сайтах

17:38, 17 сентября 2024
Штрафы наложены за отсутствие украиноязычной версии сайта или наполнение сайта по умолчанию на негосударственном языке.
Языковой омбудсмен наложил 16 штрафов за нарушение языкового закона на сайтах
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что с начала года получил более 420 жалоб в нарушение требований языкового закона, регламентирующего использование государственного языка в интернет-ресурсах.

По его словам, было вынесено 49 предупреждений и наложено 16 штрафов за нарушение 27 статьи: отсутствие украиноязычной версии сайта или наполнение сайта по умолчанию на негосударственном языке.

Так, по жалобам граждан по отношению к владельцам 161 сайты, которые имели главные страницы или загружались по умолчанию на иностранных языках, начали меры государственного контроля. В настоящее время нарушения уже устранили.

«Насчет тех интернет-представительств, в отношении которых не удалось установить предприятие, я постоянно обращаюсь в Национальную полицию Украины и Государственную налоговую службу Украины для установления нарушителей и привлечения их к ответственности. И только штрафом за нарушение языкового законодательства они уже не обойдутся», — добавил Креминь.

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