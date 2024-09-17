Языковой омбудсмен наложил 16 штрафов за нарушение языкового закона на сайтах

Штрафы наложены за отсутствие украиноязычной версии сайта или наполнение сайта по умолчанию на негосударственном языке.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что с начала года получил более 420 жалоб в нарушение требований языкового закона, регламентирующего использование государственного языка в интернет-ресурсах.

По его словам, было вынесено 49 предупреждений и наложено 16 штрафов за нарушение 27 статьи: отсутствие украиноязычной версии сайта или наполнение сайта по умолчанию на негосударственном языке.

Так, по жалобам граждан по отношению к владельцам 161 сайты, которые имели главные страницы или загружались по умолчанию на иностранных языках, начали меры государственного контроля. В настоящее время нарушения уже устранили.

«Насчет тех интернет-представительств, в отношении которых не удалось установить предприятие, я постоянно обращаюсь в Национальную полицию Украины и Государственную налоговую службу Украины для установления нарушителей и привлечения их к ответственности. И только штрафом за нарушение языкового законодательства они уже не обойдутся», — добавил Креминь.

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