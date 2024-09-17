Верховная Рада поддержала законопроект, разрешающий принимать на военную службу иностранцев и лиц без гражданства

Парламент принял за основу законопроект о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Нацгвардии.

Верховная Рада 17 сентября приняла за основу законопроект о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Нацгвардии Украины 12023. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Законопроект поддержали 278 депутатов.

Документ предусматривает:

- возможность подписывать контракты и проходить военную службу на должностях офицерского состава в ВСУ и Нацгвардии иностранцами и лицами без гражданства.

- въезд и выезд из Украины иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу, производится по паспорту. Также проживание на территории Украины таких лиц подтверждается военно-учетным документом Минобороны.

- иностранцы и лица без гражданства должны пройти специальную проверку законности пребывания на территории Украины. Согласно проекту, проводить ее должен новый центр рекрутинга.

По мнению авторов проекта, это позволит расширить приобщение иностранцев к ВСУ, особенно речь идет об опытных бойцах и офицерах.

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