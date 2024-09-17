ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 20 судей в местные суды

Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении судей в местные суды.

17 сентября Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 20 судей на должности в местные суды, а именно:

Ковтуна Володимира Миколайовича – на посаду судді Господарського суду Сумської області;

Тишківського Сергія Леонідовича – на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області;

Бєлкіної Діни Сергіївни – на посаду судді Баранівського районного суду Житомирської області;

Данилюк Тетяни Миколаївни – на посаду судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області;

Науменко Ярослави Олександрівни – на посаду судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Лебедя Олександра Володимировича – на посаду судді Тростянецького районного суду Сумської області;

Мартинюка Василя Івановича – на посаду судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області;

Сомок Олени Анатоліївни – на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Стартановича Дмитра Володимировича – на посаду судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Федько Олександри Анатоліївни – на посаду судді Господарського суду Запорізької області;

Баїк Надії Володимирівни – на посаду судді Чечельницького районного суду Вінницької області;

Білогруд Олени Олександрівни – на посаду судді Ірпінського міського суду Київської області;

Русина Миколи Григоровича – на посаду судді Олевського районного суду Житомирської області;

Семенюка Андрія Степановича – на посаду судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області;

Ситник Наталії Михайлівни – на посаду судді Господарського суду Чернігівської області;

Варибруса Вадима Анатолійовича – на посаду судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області;

Луцюка Вячеслава Олексійовича – на посаду судді Татарбунарського районного суду Одеської області;

Лютої Ганни Юріївни – на посаду судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;

Проскурні Олега Івановича – на посаду судді Святошинського районного суду міста Києва;

Шакалова Андрія Вікторовича – на посаду судді Романівського районного суду Житомирської області.

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