Парламент принял в первом чтении законопроект, разрешающий служить в ГУР иностранцам

Верховная Рада приняла за основу законопроект, по которому на службу в разведку смогут принимать иностранцев.

Фото: УНИАН

Верховная Рада 17 сентября приняла за основу законопроект 12023 о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.

Среди прочего предлагается внести изменения в Закон «О разведке», предусматривающие, что на военную службу в разведывательный орган Министерства обороны Украины могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства до окончания в государстве особого периода (без соблюдения требования, предусмотренного пунктом 2 ч. 2 статьи 31 Закона «О разведке»).

Напомним, сейчас переходные положения закона о разведке предусматривают, что до 1 мая 2023 года на военную службу в ГУР МО могут быть приняты лица без соблюдения требования, предусмотренного пунктом 2 ч. 2 статьи 31 настоящего Закона. Этот пункт предусматривает запрет быть сотрудником разведывательного органа лицу, имеющему гражданство (подданство) иностранного государства или являющемуся лицом без гражданства.

Как отмечается, разработка проекта связана с необходимостью усовершенствования законодательства о прохождении военной службы в части предоставления возможности иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу на должностях офицерского состава.

«Необходимость усовершенствования законодательства возникла в связи со сложной оперативной обстановкой, которая сложилась на линии боевого столкновения и требует значительного увеличения численности боевого состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований как путем проведения дополнительных мер мобилизации, так и за счет привлечения в добровольном порядке на военную службу по контракту всех желающих, имеющих соответствующие военно-учетные специальности и боевой опыт, в том числе среди иностранцев и лиц без гражданства» - отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Изменениями в Закон «О воинской обязанности и военной службе» предлагается определить возможность комплектования должностей лиц офицерского состава ВСУ, ГССТ и Нацгвардии иностранцам и лицам без гражданства. Изменениями в Закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» предлагается установить, что въезд в Украину и выезд из Украины иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу, осуществляется по паспортному документу и военно-учетному документу (служебному удостоверению) , форму, порядок оформления (создание) и выдача которых определяется соответственно Министерством обороны и МВД.

Автор: Наталя Мамченко

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