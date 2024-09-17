«Укрзализныця» планирует повышение тарифов до 52%

Тарифная реформа «Укрзализныци»: стройматериалы на 52% дороже, уголь - на 7%.

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Компания «Укрзализныця» разработала проект новой тарифной реформы, направленной на повышение прозрачности тарифообразования и стабилизацию ее работы. По словам СЕО компании Евгения Лященко, это поможет улучшить финансовое состояние перевозчика без ущерба для бизнеса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на официальный ответ компании.

Согласно новой реформе, стоимость перевозок строительных материалов вырастет на 52%, руды и угля - на 7%, а стоимость возврата пустых вагонов повысится на 67%.

«Укрзализныця» сейчас сталкивается с многочисленными трудностями: компании не хватает до трети работников из предусмотренных 184 000 человек, а средняя зарплата в 19 905 грн ниже рыночной. Также значительной проблемой остается изношенность локомотивов, которая на конец 2020 года составляла 96,8%.

Введение новых тарифов ожидается уже в 2024 году, что, по мнению руководства, поможет стабилизировать работу компании и обеспечить прозрачное тарифообразование.

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