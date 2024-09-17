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«Укрзалізниця» планує підвищення тарифів до 52%

20:37, 17 вересня 2024
Тарифна реформа «Укрзалізниці»: будматеріали на 52% дорожчі, вугілля – на 7%.
«Укрзалізниця» планує підвищення тарифів до 52%
Джерело фото: 112.ua
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Компанія «Укрзалізниця» розробила проєкт нової тарифної реформи, спрямованої на підвищення прозорості тарифоутворення та стабілізацію її роботи. За словами СЕО компанії Євгена Лященка, це допоможе покращити фінансовий стан перевізника без шкоди для бізнесу. Про це повідомляє Forbes з посиланням на офіційну відповідь компанії.

Згідно з новою реформою, вартість перевезень будівельних матеріалів зросте на 52%, руди та вугілля – на 7%, а вартість повернення порожніх вагонів підвищиться на 67%.

«Укрзалізниця» нині стикається з численними труднощами: компанії не вистачає до третини працівників з передбачених 184 000 осіб, а середня зарплата у 19 905 грн є нижчою за ринкову. Також значною проблемою залишається зношеність локомотивів, яка на кінець 2020 року становила 96,8%.

Запровадження нових тарифів очікується вже у 2024 році, що, на думку керівництва, допоможе стабілізувати роботу компанії та забезпечити прозоре тарифоутворення.

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