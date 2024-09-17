ВРП внесе Зеленському подання про призначення 20 суддів до місцевих судів

17 вересня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення 20 суддів на посади до місцевих судів, а саме:
Ковтуна Володимира Миколайовича – на посаду судді Господарського суду Сумської області;
Тишківського Сергія Леонідовича – на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області;
Бєлкіної Діни Сергіївни – на посаду судді Баранівського районного суду Житомирської області;
Данилюк Тетяни Миколаївни – на посаду судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області;
Науменко Ярослави Олександрівни – на посаду судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
Лебедя Олександра Володимировича – на посаду судді Тростянецького районного суду Сумської області;
Мартинюка Василя Івановича – на посаду судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області;
Сомок Олени Анатоліївни – на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
Стартановича Дмитра Володимировича – на посаду судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
Федько Олександри Анатоліївни – на посаду судді Господарського суду Запорізької області;
Баїк Надії Володимирівни – на посаду судді Чечельницького районного суду Вінницької області;
Білогруд Олени Олександрівни – на посаду судді Ірпінського міського суду Київської області;
Русина Миколи Григоровича – на посаду судді Олевського районного суду Житомирської області;
Семенюка Андрія Степановича – на посаду судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області;
Ситник Наталії Михайлівни – на посаду судді Господарського суду Чернігівської області;
Варибруса Вадима Анатолійовича – на посаду судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області;
Луцюка Вячеслава Олексійовича – на посаду судді Татарбунарського районного суду Одеської області;
Лютої Ганни Юріївни – на посаду судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;
Проскурні Олега Івановича – на посаду судді Святошинського районного суду міста Києва;
Шакалова Андрія Вікторовича – на посаду судді Романівського районного суду Житомирської області.
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