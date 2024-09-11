На службу до ГУР зможуть приймати іноземців та осіб без громадянства – Кабмін вніс законопроект

Кабмін пропонує врегулювати порядок проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства.

Міноборони 9 вересня через Кабмін зареєструвало законопроект 12023 щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.

Серед іншого пропонується внести зміни до Закону «Про розвідку», якими передбачається, що на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони України можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства до закінчення в державі особливого періоду (без дотримання вимоги, передбаченої пунктом 2 ч. 2 статті 31 Закону «Про розвідку»).

Нагадаємо, наразі перехідні положення закону про розвідку передбачають, що до 1 травня 2023 року на військову службу до ГУР МО можуть бути прийняті особи без дотримання вимоги, передбаченої пунктом 2 ч. 2 статті 31 цього Закону. Цей пункт передбачає заборону бути співробітником розвідувального органу особі, яка має громадянство (підданство) іноземної держави або є особою без громадянства.

Як зазначається, законопроект розроблено на виконання протокольного рішення робочої наради під головуванням заступника керівника ОП Романа Машовця.

Розробка проекту пов’язана з необхідністю удосконалення законодавства про проходження військової служби в частині надання можливості іноземцями та особам без громадянства проходити військову службу на посадах офіцерського складу.

«Необхідність удосконалення законодавства виникла у зв’язку із складною оперативною обстановкою, що склалася на лінії бойового зіткнення та потребує значного збільшення чисельності бойового складу Збройних Сил України та інших військових формувань як шляхом проведення додаткових заходів мобілізації, так і за рахунок залучення у добровільному порядку на військову службу за контрактом усіх бажаючих, які мають відповідні військово-облікові спеціальності та бойовий досвід, у тому числі серед іноземців та осіб без громадянства» - вказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Змінами до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» пропонується визначити можливість комплектування посад осіб офіцерського складу ЗСУ, ДССТ та Нацгвардії іноземцям та особам без громадянства. Змінами до Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» пропонується встановити, що в’їзд в Україну та виїзд з України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу, здійснюється за паспортним документом та військово-обліковим документом (службовим посвідченням), форму, порядок оформлення (створення) та видача яких визначається відповідно Міністерством оборони України та МВС.

Автор: Наталя Мамченко

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