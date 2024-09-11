На службу в ГУР смогут принимать иностранцев и лиц без гражданства – Кабмин внес законопроект

Кабмин предлагает урегулировать порядок прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства.

Минобороны 9 сентября через Кабмин зарегистрировало законопроект 12023 о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.

Среди прочего предлагается внести изменения в Закон «О разведке», предусматривающие, что на военную службу в разведывательный орган Министерства обороны Украины могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства до окончания в государстве особого периода (без соблюдения требования, предусмотренного пунктом 2 ч. 2 статьи 31 Закона «О разведке»).

Напомним, сейчас переходные положения закона о разведке предусматривают, что до 1 мая 2023 года на военную службу в ГУР МО могут быть приняты лица без соблюдения требования, предусмотренного пунктом 2 ч. 2 статьи 31 настоящего Закона. Этот пункт предусматривает запрет быть сотрудником разведывательного органа лицу, имеющему гражданство (подданство) иностранного государства или являющемуся лицом без гражданства.

Как отмечается, законопроект разработан во исполнение протокольного решения рабочего совещания под председательством заместителя руководителя ОП Романа Машовца.

Разработка проекта связана с необходимостью усовершенствования законодательства о прохождении военной службы в части предоставления возможности иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу на должностях офицерского состава.

«Необходимость усовершенствования законодательства возникла в связи со сложной оперативной обстановкой, которая сложилась на линии боевого столкновения и требует значительного увеличения численности боевого состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований как путем проведения дополнительных мер мобилизации, так и за счет привлечения в добровольном порядке на военную службу по контракту всех желающих, имеющих соответствующие военно-учетные специальности и боевой опыт, в том числе среди иностранцев и лиц без гражданства» - отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Изменениями в Закон «О воинской обязанности и военной службе» предлагается определить возможность комплектования должностей лиц офицерского состава ВСУ, ГССТ и Нацгвардии иностранцам и лицам без гражданства. Изменениями в Закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» предлагается установить, что въезд в Украину и выезд из Украины иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу, осуществляется по паспортному документу и военно-учетному документу (служебному удостоверению) , форму, порядок оформления (создание) и выдача которых определяется соответственно Министерством обороны и МВД.

Автор: Наталя Мамченко

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