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На Киевщине мужчине, хранившему гранату найденную в поле, сообщили о подозрении

11:04, 11 сентября 2024
По словам мужчины, опасный боеприпас он нашел в поле.
На Киевщине мужчине, хранившему гранату найденную в поле, сообщили о подозрении
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В Киевской области полицейские сообщили о подозрении 43-летнему жителю Большая Дымерка, который хранил гранату и взрыватель.

Как говорится в сообщении полиции, правоохранители, получившие информацию о совершении домашнего насилия, на место происшествия выяснили, что мужчина хранит гранату, которую спрятал перед приездом сотрудников полиции на обочине дороги.

По словам мужчины, опасный боеприпас он нашел в поле Великодимерской общины.

В ходе проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли корпус ручной обломочной оборонительной гранаты Ф-1 и взрыватель типа УЗРГМ-2.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 263 УКУ).

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