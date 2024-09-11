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На Київщині чоловіку, який зберігав гранату знайдену у полі, повідомили про підозру

11:04, 11 вересня 2024
За словами чоловіка, небезпечний боєприпас він знайшов у полі.
На Київщині чоловіку, який зберігав гранату знайдену у полі, повідомили про підозру
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У Київській області поліцейські повідомили про підозру 43-річному жителю Велика Димерка, який зберігав гранату та підривач.

Як сказано у повідомленні поліції, правоохоронці, які отримали інформацію про вчинення домашнього насильства, на місце події з’ясували, що чоловік зберігає гранату, яку сховав перед приїздом працівників поліції на узбіччі дороги.

За словами чоловіка, небезпечний боєприпас він знайшов у полі Великодимерської громади.

В ході проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили корпус ручної уламкової оборонної гранати Ф-1 та підривач типу УЗРГМ-2.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру (ч. 1 ст. 263 ККУ).

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