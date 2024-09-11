Кабмин назначил Госаудитслужбу ревизором использования средств Евросоюза по плану Ukraine Facility

Правительство наделило Госаудитслужбу широкими полномочиями содействовать OLAF в контроле использования средств ЕС в рамках выделения Украине 50 млрд евро на реформы по плану Ukraine Facility.

Государственную аудиторскую службу наделили статусом Службы координации по борьбе с мошенничеством в рамках получения Украиной 50 млрд евро по инструменту Ukraine Facility. Она будет организовывать взаимодействие с Европейским управлением по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF). Соответствующие изменения внес Кабинет Министров постановлением от 6 сентября 2024 г. №1031.

Новые полномочия Аудитслужба получила для реализации Рамочного соглашения между Украиной и ЕС о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что предусматривает ратифицированное Соглашение (законопроект 0276).

Это означает, что Госаудитслужба, согласно Рамочному соглашению, будет сотрудничать и предоставлять информацию о мошенничестве, коррупции и любой другой незаконной деятельности, влияющей на финансовые интересы ЕС.

Также Кабмин утвердил Порядок реализации механизма межведомственного взаимодействия Государственной аудиторской службы как Службы координации борьбы с мошенничеством по организации взаимодействия с OLAF.

Соответственно, Аудитслужба должна способствовать осуществлению OLAF мер по проведению административных расследований (проверок на местах и ​​инспекций) на территории Украины и может привлекать субъектов взаимодействия в пределах их полномочий по проведению таких административных расследований. Также она принимает совместные документы с Офисом Генерального прокурора для реализации положений настоящего Порядка.

Также Правительство внесло изменения в Положение о Государственной аудиторской службе Украины.

Так, в п. 17-1 Положения уточнили, что Госаудитслужба принимает участие в проведении административных расследований (проверок на местах и ​​инспекциях) Европейским управлением по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF) с целью защиты финансовых интересов ЕС от мошенничества со средствами ЕС, коррупции и других нарушений на территории Украины.

Также Кабмин установил, что Государственная аудиторская служба обеспечивает осуществление рассмотрения обращений (заявлений, жалоб и т.п.) и предоставление разъяснений по вопросам борьбы с мошенничеством со средствами ЕС, коррупцией и другими нарушениями, влияющими на финансовые интересы ЕС.

Как известно, План реформ для Украины Ukraine Facility предусматривает, что наше государство получит от ЕС 50 миллиардов евро к 2027 году при успешном выполнении пунктов Плана. Большая часть этих средств – кредиты.

Украина, согласно Рамочному соглашению, обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности использования средств. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно настоящему Соглашению европейские институции вправе ставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

Ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276) предполагает, что следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор».

Европейская комиссия 17 июня опубликовала решение №2024/1697 о создании Аудиторского совета по контролю за использованием средств в рамках выполнения Украиной программы финансирования по Плану Ukraine Facility.

Также следует отметить, что 9 сентября Президент подписал закон 3904-IX «О ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, с другой стороны, об участии Украины в программе Союза по борьбе с мошенничеством» (законопроект 0281).

Данное соглашение, в частности, определяет, что Еврокомиссия и Европейское управление по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF) уполномочены на проведение административных расследований, включая выездные проверки и инспекции на территории Украины.

Расследования, включая выездные проверки и инспекции, могут проводиться в помещении любого физического лица, проживающего в Украине или любого юридического лица, созданного в Украине и получающего финансирование от ЕС, а также любой третьей стороны, привлеченной к использованию средств ЕС, проживающий или созданный в Украине.

Выездные проверки и инспекции готовятся и проводятся Еврокомиссией в сотрудничестве с компетентным органом Украины, уполномоченным Правительством.

Примечательно, что, как писала «Судебно-юридическая газета», еще до официального получения статуса Службы координации борьбы с мошенничеством, 31 июля председатель Государственной аудиторской службы Алла Басалаева направила в ССУ и в Верховный Суд письмо, в котором сообщила, что на Аудиторскую службу возложены полномочия по контролю за использованием средств, поступающих через механизм поддержки по программе Ukraine Facility (план проведения в ближайшие годы более 200 реформ, согласованных Правительством с ЕС), в частности по реформе судебной власти и обеспечению судебной деятельности.

Поскольку суды являются бюджетными учреждениями, то, по мнению Государственной аудиторской службы, суды являются подконтрольными органам государственного финансового контроля.

В связи с этим Алла Басалаева предупредила ССУ о том, что недопущение Аудитслужбы к проведению мероприятий государственного финансового контроля в судах приведет к необходимости информирования ряда европейских структур – Аудиторского Совета Ukraine Facility (будет находиться в Брюсселе), национального координатора Программы и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

При этом она предупредила, что «препятствование деятельности органов государственного финансового контроля, создание искусственных препятствий в их работе являются уголовно наказуемыми действиями в соответствии со статьей 351-1 Уголовного кодекса».

Впрочем, учитывая, что судебная ветвь власти все же независима от других ветвей власти, возникает вопрос, где заканчивается контроль за средствами ЕС и начинается давление на судебную ветвь власти. А ведь фактически, как писала «Судебно-юридическая газета», Аудитслужба возвращается к практике Контрольно-ревизионного управления образца 2011 года, и ни Счетная палата, ни Минфин не контролируют, что именно и как проверяет Служба.

Автор: Наталя Мамченко

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