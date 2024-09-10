Кабмин провел очередные кадровые изменения в Правительстве – кого уволили и назначили

На заседании 10 сентября Правительство приняло распоряжение об увольнении ряда заместителей Министров.

Во вторник, 10 сентября, Правительство провело заседание, во время которого был рассмотрен ряд кадровых решений.

Да, Кабмин решил:

Назначить Циборта Александра Сергеевича заместителем Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Уволить:

Уволить:

Порхуна Александра Владимировича с должности первого заместителя Министра по делам ветеранов Украины;

Дмитрасевича Маркияна Орестовича с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Ткаченко Тимура Фируддиновича с должности заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Боровец Ирину Геннадиевну с должности заместителя Министра иностранных дел Украины.

Кроме того, решено временно возложить исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Руренко Светлану Анатольевну.

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