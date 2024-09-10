Кабмин провел очередные кадровые изменения в Правительстве – кого уволили и назначили

Во вторник, 10 сентября, Правительство провело заседание, во время которого был рассмотрен ряд кадровых решений.
Да, Кабмин решил:
Назначить Циборта Александра Сергеевича заместителем Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Уволить:
Уволить:
Порхуна Александра Владимировича с должности первого заместителя Министра по делам ветеранов Украины;
Дмитрасевича Маркияна Орестовича с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
Ткаченко Тимура Фируддиновича с должности заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
Боровец Ирину Геннадиевну с должности заместителя Министра иностранных дел Украины.
Кроме того, решено временно возложить исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Руренко Светлану Анатольевну.
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