Кабмін провів чергові кадрові зміни в Уряді – кого звільнили та призначили

На засіданні 10 вересня Уряд ухвалив розпорядження про звільнення низки заступників Міністрів.

У вівторок, 10 вересня, Уряд провів засідання, під час якого було розглянуто низку кадрових рішень.

Так, Кабмін вирішив:

Призначити Циборта Олександра Сергійовича заступником Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Звільнити:

Порхуна Олександра Володимировича з посади першого заступника Міністра у справах ветеранів України;

Дмитрасевича Маркіяна Орестовича з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України;

Ткаченка Тимура Фіруддіновича з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Боровець Ірину Геннадіївну з посади заступника Міністра закордонних справ України.

Окрім того, вирішено тимчасово покласти виконання обов’язків державного секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на Руренко Світлану Анатоліївну.

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