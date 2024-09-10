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Заява представника Київводоканала щодо якості води в Десні – найбільш песимістичний сценарій

19:03, 10 вересня 2024
Там заявили, що їхній представник озвучив найбільш песимістичний сценарій розвитку подій, ймовірність якого нині низька.
Заява представника Київводоканала щодо якості води в Десні – найбільш песимістичний сценарій
Джерело фото: Freepik
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У Київводоканалі повідомили, що заява їхнього представника щодо погіршення якості води в Десні та того, як це може вплинути на водопостачання Києва – це найбільш песимістичний сценарій.

Там наголошують що ситуація є контрольованою, а якість води, яка подається у домівки киян, відповідає усім встановленим нормам.

«Хочемо підкреслити, що представник Київводоканалу в ефірі телеканалу "Еспресо" озвучив найбільш песимістичний сценарій розвитку подій, вірогідність якого наразі низька. Разом з тим, Київводоканал готовий до можливих викликів і завчасно вживає усіх заходів, щоб кияни продовжували отримувати якісне водопостачання», - заявили у водоканалі.

Лабораторія Київводоканалу регулярно відбирає проби води на водозаборі Деснянської водопровідної станції. Крім того, фахівці виїжджають для відбору проб у контрольних точках в Чернігівській області, щоб оперативно відстежувати ситуацію.

«У випадку погіршення показників якості води у Десні, буде впроваджено технологія посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля, який ефективно усуває органічні забруднення та неприємні запахи. Ця технологія не лише допомагає в поточній ситуації, але й може бути застосована у майбутніх надзвичайних випадках», - розповіли у Київводоканалі.

Також, розповідають у водно-комунальному підприємстві, у місці водозабору встановлено додаткове бонове огородження, яке запобігає потраплянню бруду та сміття, що перебувають на поверхні води, тим самим підвищуючи ефективність захисту від забруднень.

У  свою чергу очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук наголосила, що якщо якоюсь мірою забруднення дійде до водозаборів Києва, то водоочисні споруди водоканалів справляться з ним. Також вона зазначає, що розглядається питання встановлення і додаткових споруд насичення киснем.

За даними Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю і профілактики МОЗ, на сьогодні якість води річки Десна у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває на рівні значень, характерних для цього періоду, а перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не виявили. 

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