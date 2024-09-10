У водоканалі відповіли, у якому випадку доведеться відмовитися від водопостачання Києва з Десни

Змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів неможливо, каже заступник директора ПрАТ «Київводоканал» Володимир Костюк.

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Заступник директора ПрАТ «Київводоканал» Володимир Костюк повідомив, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання, але це не обов'язково станеться. Його слова приводять у виданні Еспресо.

Як пояснив Костюк, Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій. Відтак, у водоканалі стежать й аналізують показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Проби у верхівʼях річки беруть двічі на тиждень.

«Змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються, й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ», - пояснив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», фахівці Київводоканалу постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. У разі погіршення показників у Десні, технологічний процес водопідготовки буде негайно скоригований. За необхідності, повідомили у водно-комунальному підприємстві, фахівці застосують відповідні реагенти, щоб гарантувати належний рівень очищення та безпеки води для споживачів.

У свою чергу очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук наголосила, що якщо якоюсь мірою забруднення дійде до водозаборів Києва, то водоочисні споруди водоканалів справляться з ним. Також вона зазначає, що розглядається питання встановлення і додаткових споруд насичення киснем.

За даними Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю і профілактики МОЗ, на сьогодні якість води річки Десна у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває на рівні значень, характерних для цього періоду, а перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не виявили.

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