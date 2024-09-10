Практика судов
  1. В Украине

В водоканале ответили, в каком случае придется отказаться от водоснабжения Киева из Десны

17:48, 10 сентября 2024
Смоделировать какая вода придет на водозабор через 4-5 дней невозможно, говорит заместитель директора ЧАО «Киевводоканал» Владимир Костюк.
В водоканале ответили, в каком случае придется отказаться от водоснабжения Киева из Десны
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель директора ЧАО «Киевводоканал» Владимир Костюк сообщил, что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения, но это не обязательно произойдет. Его слова приводят в издании Эспрессо.

Как пояснил Костюк, Десна остается основным видом водоснабжения очистных сооружений Деснянских водопроводных станций. Следовательно, в водоканале следят и анализируют показатели лабораторных исследований многих организаций, которые занимаются этим вопросом. Пробы в верховьях реки берут дважды в неделю.

«Смоделировать какая вода придет на водозабор через 4-5 дней невозможно. Впрочем, мы ожидаем самых плохих результатов. Если такие результаты подтверждаются, и наша действующая технология не будет способна очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. В частности, Днепровскую станцию ​​и артезианские источники. Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь город Киев», – пояснил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», специалисты Киевводоканала постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки. В случае ухудшения показателей в Десне, технологический процесс водоподготовки будет немедленно скорректирован. При необходимости, сообщили в водно-коммунальном предприятии, специалисты применят соответствующие реагенты, чтобы обеспечить надлежащий уровень очистки и безопасности воды для потребителей.

В свою очередь глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук подчеркнула, что если в какой-то степени загрязнение дойдет до водозаборов Киева, то водоочистные сооружения водоканалов справятся с ним. Также она отмечает, что рассматривается вопрос установки и дополнительных сооружений насыщения кислородом.

По данным Госводагентства, ГЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики Минздрава, на сегодняшний день качество воды реки Десна в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится на уровне значений, характерных для этого периода, а превышений химических или высокотоксичных компонентов не обнаружили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов продлится до ноября

Быстро сформировать Службу дисциплинарных инспекторов пока не удается.

Принцип «воюй или работай» будет предусматривать четкое объяснение того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек – Шмыгаль

Судя по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения будут вноситься в действующее постановление о бронировании, а критерии бронирования сделают прозрачными.

Кто победил в конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 24 дисциплинарных инспекторов: список

В конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов победила представитель ВАКС, но у Высшего совета правосудия фактически не остается выбора.

Эмиссии не будет, но не нужно делать трагедию из умеренной эмиссии во время войны – Денис Шмыгаль

Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная контролируемая эмиссия допускается – Денис Шмыгаль.

Военнослужащих обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения по совместительству с другой деятельностью и получению подарков

В Уставе внутренней службы ВСУ отдельно определят антикоррупционные ограничения, касающиеся совместительства с другими видами деятельности, получением подарков и использования имущества в частных интересах.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду