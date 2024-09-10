В водоканале ответили, в каком случае придется отказаться от водоснабжения Киева из Десны

Смоделировать какая вода придет на водозабор через 4-5 дней невозможно, говорит заместитель директора ЧАО «Киевводоканал» Владимир Костюк.

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Заместитель директора ЧАО «Киевводоканал» Владимир Костюк сообщил, что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения, но это не обязательно произойдет. Его слова приводят в издании Эспрессо.

Как пояснил Костюк, Десна остается основным видом водоснабжения очистных сооружений Деснянских водопроводных станций. Следовательно, в водоканале следят и анализируют показатели лабораторных исследований многих организаций, которые занимаются этим вопросом. Пробы в верховьях реки берут дважды в неделю.

«Смоделировать какая вода придет на водозабор через 4-5 дней невозможно. Впрочем, мы ожидаем самых плохих результатов. Если такие результаты подтверждаются, и наша действующая технология не будет способна очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. В частности, Днепровскую станцию ​​и артезианские источники. Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь город Киев», – пояснил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», специалисты Киевводоканала постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки. В случае ухудшения показателей в Десне, технологический процесс водоподготовки будет немедленно скорректирован. При необходимости, сообщили в водно-коммунальном предприятии, специалисты применят соответствующие реагенты, чтобы обеспечить надлежащий уровень очистки и безопасности воды для потребителей.

В свою очередь глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук подчеркнула, что если в какой-то степени загрязнение дойдет до водозаборов Киева, то водоочистные сооружения водоканалов справятся с ним. Также она отмечает, что рассматривается вопрос установки и дополнительных сооружений насыщения кислородом.

По данным Госводагентства, ГЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики Минздрава, на сегодняшний день качество воды реки Десна в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится на уровне значений, характерных для этого периода, а превышений химических или высокотоксичных компонентов не обнаружили.

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