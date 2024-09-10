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Байден и премьер Британии обсудят разрешение ВСУ бить по рф дальнобойным оружием — Блинкен

17:20, 10 сентября 2024
13 сентября Джо Байден Кир Стармер обсудят разрешение для Украины бить по рф дальнобойным оружием.
Байден и премьер Британии обсудят разрешение ВСУ бить по рф дальнобойным оружием — Блинкен
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США Джо Байден разрешение Украине на дальнобойные удары по территории рф.

«Необходимо спрашивать, могут ли украинцы использовать эффективно дальнобойное оружие. Иногда для этого необходимо тренировки, которые мы и проводили. Есть ли у них возможность поддерживать это? Это то, над чем мы работали. Является ли это частью эффективной стратегии? Мы будем прислушиваться к нашим украинским партнерам.

Мы оба будем отчитываться перед премьер-министром и перед президентом Байденом в ближайшее время. И я уверен, что это то, о чем они будут говорить, когда встретятся в пятницу», - сказал Блинкен на брифинге с министр иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.    

Ранее председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол заявил, что Энтони Блинкен едет в Киев, чтобы сообщить о разрешении на использование дальнобойного оружия по территории россии без ограничений. Слова чиновника привел репортер Axios Джулигрейс Бруфке.

Ранее администрация Байдена направила Конгрессу секретную стратегию по войне в Украине.

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