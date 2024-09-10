Принцип «воюй или работай» будет предусматривать четкое объяснение того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек – Шмыгаль

Судя по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения будут вноситься в действующее постановление о бронировании, а критерии бронирования сделают прозрачными.

Изменения в порядке бронирования сейчас прорабатываются вместе с военными и бизнесом для соблюдения справедливости. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 10 сентября.

По его словам, экономическое бронирование не совсем правильно отождествлять с принципом «воюй или работай». В целом, как отметил премьер, «экономическое бронирование» – это неудачный термин. Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бронирование по экономическим критериям и так установленное постановлением Кабмина №76, при этом эти критерии трудно назвать прозрачными. В частности, отнесение предприятия к «важному для обеспечения потребностей населения» может осуществляться решениями разных органов власти, в том числе местных, а порядок такого «узкопрофильного» отнесения именно данными органами публично неизвестен.

«По состоянию на сегодняшний день постановлением Кабмина утвержден порядок бронирования. Там есть ряд параметров. В частности, отсутствие задолженности по уплате налогов или уровень уплаты налогов, средняя зарплата, не ниже определенного предела» - пояснил он.

Следовательно, Правительство, по словам Шмыгаля, намерено усовершенствовать этот подход.

«Мы не хотим делать какое-либо отдельное законодательство. Мы говорим об усовершенствовании существующего подхода» - подчеркнул он. Судя по этому заявлению, изменения будут вноситься постановлением Кабмина, и отдельный закон, как и прогнозировала «Судебно-юридическая газета», не требуется.

Денис Шмыгаль подчеркнул цель создания рабочих мест, повышение зарплат, что увеличит объем уплаты налогов, возвращение в «белую» экономики и возвращение украинцев из-за границы. Он отметил, что если до полномасштабного вторжения было 10 млн официально трудоустроенных, а пенсионеров было 10,5 млн (т.е. соотношение было почти 1:1), то теперь количество официально трудоустроенных лиц уменьшилось на 3,5 млн человек. Премьер-министр подчеркнул, что отсюда есть необходимость сосредоточиться на малом и среднем бизнесе, где можно быстро восстановить количество рабочих мест, потому что для крупных предприятий это может занять длительное время.

«Это цели, над которыми мы работаем, они уже почти на выходе. Не может быть такого, что кто-то откупился от мобилизации.

Должны быть прозрачные правила бронирования и ответ, почему работник на той или иной должности не идет воевать. И, не воюя, какой он делает вклад в государство» - отметил Денис Шмыгаль.

Следовательно, Правительством будут изменены существующие параметры бронирования, и в этих изменениях планируется установить прозрачные правила, по которым будет понятно, по каким основаниям тот или иной работник забронирован.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по критерию получения иностранных грантов право на 100% бронирование имеют определенные общественные организации и ООО.

Автор: Наталья Мамченко

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