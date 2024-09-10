В Харькове женщина заказала убийство экс-мужа, а рассчитаться с киллером хотела его квартирой

Харьковчанка решила заказать убийство своего бывшего мужа с целью наследования всей недвижимости, находящейся в его собственности.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении женщине в организации подготовки умышленного убийства, совершенного по корыстным мотивам и по заказу.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, в августе харьковчанка решила заказать убийство своего бывшего мужа с целью наследования всей недвижимости, находящейся в его собственности.

Подозреваемая через знакомых подыскала киллера, передала ему данные и место жительства в Харькове своего экс-любимого. В качестве «вознаграждения» она пообещала переписать на исполнителя одну из квартир.

Также женщина попросила киллера отправить сообщение «Давай познакомимся» в мессенджере, что значит успешное исполнение убийства.

«Благодаря скоординированным действиям правоохранители предотвратили заказное убийство. Была совершена имитация преступления. Киллер сообщил, что «сделал все по плану», – заявили в ОГП.

9 сентября подозреваемую пригласили правоохранители, чтобы сообщить о «смерти» бывшего супруга. При прокурорах и следователях женщина начала плакать и «не могла поверить», что его убили выстрелом из пистолета.

Однако еще больше женщина удивилась, что после слез стражи порядка задержали ее и сообщили о подозрении, отметили в ОГП.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

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