НАПК назвало топ-10 нарушений в декларациях, которые проверили в августе

По результатам 94 завершенных полных проверок деклараций в августе выявлено нарушений на 761,6 млн. грн.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что в августе провело 94 полных проверки деклараций по новому риск-ориентированному подходу. Выявлены недостоверные сведения в 42 декларациях, или в 45% из завершенных, почти на 761,6 млн грн, признаки необоснованности активов на 1,2 млн грн и признаки незаконного обогащения почти на 100 млн грн. Об этом проинформировали на официальном сайте НАПК.

В августе в компетентные органы направлено 32 обоснованных выводов и направлено в суд 3 протокола об административных правонарушениях.

ТОП-10 порушень за результатами повних перевірок у серпні виявлені у деклараціях

народного депутата України (ознаки незаконного збагачення на 10,7 млн грн та недостовірних відомостей на 18,2 млн грн у декларації за 2021 рік, Генеральним прокурором розпочаті кримінальні провадження); депутата Полтавської обласної ради (ознаки незаконного збагачення на 79,1 млн грн та недостовірних відомостей понад 6,4 млн грн, направлено обґрунтовані висновки до НАБУ); колишнього члена правління Пенсійного фонду України (ознаки незаконного збагачення на 9,8 млн грн та недостовірного декларування на 20 млн грн у декларації за 2023 рік, направлено обґрунтований висновок, а також ознаки недостовірного декларування на 12,4 млн грн у декларації за 2022 рік, Національна поліція України (далі - НПУ) розпочала кримінальне провадження); заступника начальника ТЦК та СП – начальника сектору комплектування Запорізького обласного ТЦК та СП оперативного командування «Схід» (ознаки необгрунтованості активів на 1,2 млн грн, матеріали направлено до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ознаки недостовірного декларування на понад 1 млн грн у декларації за 2023 рік, обґрунтований висновок направлено до НПУ); колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ознаки недостовірних відомостей на понад 130 млн грн у декларації за 2021 рік, направлено обґрунтований висновок до НАБУ); депутата Львівської обласної ради (ознаки недостовірних відомостей на 15,1 млн грн у декларації за 2021 рік, направлено обґрунтований висновок до НАБУ); депутата Херсонської обласної ради (ознаки недостовірних відомостей на суму 11,9 млн грн, направлено обґрунтований висновок до НАБУ); депутата Покровської районної ради (ознаки недостовірних відомостей на понад 35,4 млн грн у декларації за 2022 рік, НПУ розпочала кримінальне провадження); начальника відділу Управління кадрової роботи ГУ урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ознаки недостовірних відомостей на 20 млн грн, НПУ розпочала кримінальне провадження); колишнього депутата Обухівської районної ради (ознаки недостовірних відомостей 372,9 млн грн, НПУ розпочала кримінальне провадження).

Крім того, у серпні НАЗК склало 3 протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) (за декларування недостовірних відомостей) стосовно осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, які надіслано на розгляд суду.

Наразі загалом за 8 місяців розпочато 711 повних перевірок, з них 378 завершено, ще 333 перевірки тривають.

З 378 завершених перевірок виявлено недостовірні відомості (встановлено ознаки правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та ст. 366-2 КК України), ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, а також порушення конфлікту інтересів у 187, або у 49,5 % від завершених перевірок, тобто у кожній другій декларації, що перевірена. Це свідчить про те, що застосування ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій на повну перевірку позитивно вплинуло на ефективність проведених перевірок.

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