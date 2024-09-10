Практика судов
  1. В Украине

НАПК назвало топ-10 нарушений в декларациях, которые проверили в августе

16:31, 10 сентября 2024
По результатам 94 завершенных полных проверок деклараций в августе выявлено нарушений на 761,6 млн. грн.
НАПК назвало топ-10 нарушений в декларациях, которые проверили в августе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что в августе провело 94 полных проверки деклараций по новому риск-ориентированному подходу. Выявлены недостоверные сведения в 42 декларациях, или в 45% из завершенных, почти на 761,6 млн грн, признаки необоснованности активов на 1,2 млн грн и признаки незаконного обогащения почти на 100 млн грн. Об этом проинформировали на официальном сайте НАПК.

В августе в компетентные органы направлено 32 обоснованных выводов и направлено в суд 3 протокола об административных правонарушениях.

ТОП-10 порушень за результатами повних перевірок у серпні виявлені у деклараціях

  1. народного депутата України (ознаки незаконного збагачення на 10,7 млн грн та недостовірних відомостей на 18,2 млн грн у декларації за 2021 рік, Генеральним прокурором розпочаті кримінальні провадження);
  2. депутата Полтавської обласної ради (ознаки незаконного збагачення на 79,1 млн грн та недостовірних відомостей понад 6,4 млн грн, направлено обґрунтовані висновки до НАБУ);
  3. колишнього члена правління Пенсійного фонду України (ознаки незаконного збагачення на 9,8 млн грн та недостовірного декларування на 20 млн грн у декларації за 2023 рік, направлено обґрунтований висновок, а також ознаки недостовірного декларування на 12,4 млн грн у декларації за 2022 рік, Національна поліція України (далі - НПУ) розпочала кримінальне провадження);
  4. заступника начальника ТЦК та СП – начальника сектору комплектування  Запорізького  обласного ТЦК та СП оперативного  командування «Схід» (ознаки необгрунтованості  активів на 1,2 млн грн, матеріали направлено до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ознаки недостовірного декларування на понад 1 млн грн у декларації за 2023 рік, обґрунтований висновок направлено до НПУ);
  5. колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ознаки недостовірних відомостей на понад 130 млн грн у декларації за 2021 рік, направлено обґрунтований висновок до НАБУ);
  6. депутата Львівської обласної ради (ознаки недостовірних відомостей на 15,1 млн грн у декларації за 2021 рік, направлено обґрунтований висновок до НАБУ);
  7. депутата Херсонської обласної ради (ознаки недостовірних відомостей на суму 11,9 млн грн, направлено обґрунтований висновок до НАБУ);
  8. депутата Покровської районної ради (ознаки недостовірних відомостей на понад 35,4 млн грн у декларації за 2022 рік, НПУ розпочала кримінальне провадження);
  9. начальника відділу Управління кадрової роботи ГУ урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ознаки недостовірних відомостей на 20 млн грн, НПУ розпочала кримінальне провадження);
  10. колишнього депутата Обухівської районної ради (ознаки недостовірних відомостей 372,9 млн грн, НПУ розпочала кримінальне провадження).

Крім того, у серпні НАЗК склало 3 протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) (за декларування недостовірних відомостей) стосовно осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, які надіслано на розгляд суду.

Наразі загалом за 8 місяців розпочато 711 повних перевірок, з них 378 завершено, ще 333 перевірки тривають.

З 378 завершених перевірок виявлено недостовірні відомості (встановлено ознаки правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та ст. 366-2 КК України), ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, а також порушення конфлікту інтересів у 187, або у 49,5 % від завершених перевірок, тобто у кожній другій декларації, що перевірена. Це свідчить про те, що застосування ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій на повну перевірку позитивно вплинуло на ефективність проведених перевірок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принцип «воюй или работай» будет предусматривать четкое объяснение того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек – Шмыгаль

Судя по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения будут вноситься в действующее постановление о бронировании, а критерии бронирования сделают прозрачными.

Кто победил в конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 24 дисциплинарных инспекторов: список

В конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов победила представитель ВАКС, но у Высшего совета правосудия фактически не остается выбора.

Эмиссии не будет, но не нужно делать трагедию из умеренной эмиссии во время войны – Денис Шмыгаль

Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная контролируемая эмиссия допускается – Денис Шмыгаль.

Военнослужащих обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения по совместительству с другой деятельностью и получению подарков

В Уставе внутренней службы ВСУ отдельно определят антикоррупционные ограничения, касающиеся совместительства с другими видами деятельности, получением подарков и использования имущества в частных интересах.

Службе судебной охраны уточнят полномочия и порядок привлечения работников к ответственности

Сотрудники Службы судебной охраны смогут определять виды специальных мер обеспечения безопасности, средства и методы их применения, в случае необходимости – изменять и дополнять эти меры.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду