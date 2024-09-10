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НАЗК назвало топ-10 порушень у деклараціях, які перевірили у серпні

16:31, 10 вересня 2024
За результатами 94 завершених повних перевірок декларацій у серпні виявлено порушень на 761,6 млн грн.
НАЗК назвало топ-10 порушень у деклараціях, які перевірили у серпні
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що у серпні провело 94 повних перевірки декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом. Виявлено недостовірні відомості у 42 деклараціях, або в 45% із завершених, на майже 761,6 млн грн, ознаки необґрунтованості активів на 1,2 млн грн та ознаки незаконного збагачення на майже 100 млн грн. Про це поінформували на офіційному сайті НАЗК.

У серпні до компетентних органів направлено 32 обґрунтованих висновків та скеровано до суду 3 протоколи про адміністративні правопорушення. 

ТОП-10 порушень за результатами повних перевірок у серпні виявлені у деклараціях

  1. народного депутата України (ознаки незаконного збагачення на 10,7 млн грн та недостовірних відомостей на 18,2 млн грн у декларації за 2021 рік, Генеральним прокурором розпочаті кримінальні провадження);
  2. депутата Полтавської обласної ради (ознаки незаконного збагачення на 79,1 млн грн та недостовірних відомостей понад 6,4 млн грн, направлено обґрунтовані висновки до НАБУ);
  3. колишнього члена правління Пенсійного фонду України (ознаки незаконного збагачення на 9,8 млн грн та недостовірного декларування на 20 млн грн у декларації за 2023 рік, направлено обґрунтований висновок, а також ознаки недостовірного декларування на 12,4 млн грн у декларації за 2022 рік, Національна поліція України (далі - НПУ) розпочала кримінальне провадження);
  4. заступника начальника ТЦК та СП – начальника сектору комплектування  Запорізького  обласного ТЦК та СП оперативного  командування «Схід» (ознаки необгрунтованості  активів на 1,2 млн грн, матеріали направлено до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ознаки недостовірного декларування на понад 1 млн грн у декларації за 2023 рік, обґрунтований висновок направлено до НПУ);
  5. колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ознаки недостовірних відомостей на понад 130 млн грн у декларації за 2021 рік, направлено обґрунтований висновок до НАБУ);
  6. депутата Львівської обласної ради (ознаки недостовірних відомостей на 15,1 млн грн у декларації за 2021 рік, направлено обґрунтований висновок до НАБУ);
  7. депутата Херсонської обласної ради (ознаки недостовірних відомостей на суму 11,9 млн грн, направлено обґрунтований висновок до НАБУ);
  8. депутата Покровської районної ради (ознаки недостовірних відомостей на понад 35,4 млн грн у декларації за 2022 рік, НПУ розпочала кримінальне провадження);
  9. начальника відділу Управління кадрової роботи ГУ урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ознаки недостовірних відомостей на 20 млн грн, НПУ розпочала кримінальне провадження);
  10. колишнього депутата Обухівської районної ради (ознаки недостовірних відомостей 372,9 млн грн, НПУ розпочала кримінальне провадження).

Крім того, у серпні НАЗК склало 3 протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) (за декларування недостовірних відомостей) стосовно осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, які надіслано на розгляд суду.

Наразі загалом за 8 місяців розпочато 711 повних перевірок, з них 378 завершено, ще 333 перевірки тривають.

З 378 завершених перевірок виявлено недостовірні відомості (встановлено ознаки правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та ст. 366-2 КК України), ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, а також порушення конфлікту інтересів у 187, або у 49,5 % від завершених перевірок, тобто у кожній другій декларації, що перевірена. Це свідчить про те, що застосування ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій на повну перевірку позитивно вплинуло на ефективність проведених перевірок.

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