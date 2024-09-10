Хто переміг у конкурсі на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 24 дисциплінарних інспекторів: список

У конкурсі на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів перемогла представник ВАКС, але у Вищої ради правосуддя фактично не залишається вибору.

Засідання Конкурсної комісії 10 вересня 2024 року

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), його заступника та 24 дисциплінарних інспекторів 10 вересня 2024 року оголосила список переможців конкурсу.

Хто переміг у конкурсі

Переможцем конкурсу (з 5 претендентів) на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів стала:

Недибалюк Вікторія Дмитрівна – помічник судді Вищого антикорупційного суду Інни Білоус. У минулому Вікторія Недибалюк тривалий час займалася адвокатською практикою.

Переможцями конкурсу на посади 24 дисциплінарних інспекторів стали 25 кандидатів (з 45 претендентів на посади, з якими відбулися співбесіди):

Волкова Анна Миколаївна – помічник судді Харківського окружного адміністративного суду

Гришин Станіслав Володимирович – адвокат, з 2022 року – штаб-сержант 2 категорії «Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони»

Гура Олексій Петрович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Давидович Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Дробчак Наталія Володимирівна – заступник керівника відділу представництва інтересів в судах НАЗК

Заїка Ігор Володимирович – заступник начальника відділу правового та кадрового забезпечення з питань представництва інтересів Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Захарченко Максим Сергійович – прокурор Офісу Генерального прокурора, у минулому – помічник судді ВАКС

Ільницький Олег Володимирович – доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка

Кабанець Олексій Олексійович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Ковальчук Аліна Валеріївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації кадрових повноважень управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Кошляк Віталій Іванович – прокурор, начальник відділу Офісу Генерального прокурора

Кучер Іван Олександрович – адвокат, у минулі роки працював у прокуратурі міста Севастополя, міста Києва та у Департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК

Лавринчук Марія Петрівна – головний спеціаліст, управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя

Любарець Олександра Сергіївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Недибалюк Вікторія Дмитрівна – помічник судді Вищого антикорупційного суду (претендувала на дві посади)

Осєтров Валерій Михайлович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Остапенко Тетяна Анатоліївна – пристав у Бібліотеці і Архіві Верховного Суду Республіки Польща. До 2022 року кандидатка працювала у апараті Північного апеляційного господарського суду. Чоловік кандидатки – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Володимир Бевзенко.

Пилипенко Сергій Михайлович – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах Юридичного управління НАБУ

Плескач В’ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі

Садовий Ростислав Миколайович – помічник судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Стасів Наталія Степанівна – помічник судді Львівського окружного адміністративного суду, викладач кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького

Сухомлин Олександр Андрійович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Тегляєва Олена Євгенівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Тронь Ігор Володимирович – провідний юрисконсульт ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія»

Череп Вячеслав Юрійович – помічник судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

Конкурсні дива

Разом з тим, фінальне рішення Конкурсної комісії залишає низку запитань:

по-перше, Конкурсна комісія надала Вищій раді правосуддя список, який за кількістю переможців повністю співпадає з кількістю наявних вакансій заступника керівника СДІ та дисциплінарних інспекторів. Фактично, у Ради правосуддя не буде особливого вибору під час розгляду рекомендацій – потрібно або призначати усіх рекомендованих, або Служба дисциплінарних інспекторів почне працювати у неповному складі.

по-друге, під час співбесід деякі з переможців конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів, які одночасно брали участь у конкурсі на посаду заступника керівника СДІ, прямо повідомили Конкурсній комісії, що посада «рядового» дисциплінарного інспектора їх не цікавить. Таким чином, кількість претендентів на посади дисциплінарних інспекторів може стати ще меншою.

по-третє, одразу троє переможців конкурсну на посади дисциплінарних інспекторів прямо зараз є учасниками конкурсу на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів

Як повідомили у Конкурсній комісії, конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів закінчиться аж у листопаді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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