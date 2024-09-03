За посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів будуть змагатися 23 кандидати: список

Конкурсна комісія з відбору керівника Служби дисциплінарних інспекторів знову відзначилася дивними рішеннями

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), його заступника та дисциплінарних інспекторів 2 вересня оголосила список кандидатів, які стали учасниками вже другого конкурсу на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Згідно з рішенням Конкурсної комісії, до участі у конкурсі допущено 23 кандидати з 26, що подали відповідні документи.

Втім, парадокс полягає в тому, що до участі у конкурсі на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів допущено осіб, які прямо зараз є претендентами на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, або є кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів та вже пройшли відповідні співбесіди.

Наприклад, співбесіди на посаду заступника керівника СДІ нещодавно пройшли юристи Анастасія Матвійчук та В’ячеслав Плескач, які наразі очікують на визначення Конкурсною комісією своєї подальшої конкурсної долі.

Також учасниками нового конкурси стали адвокат Станіслав Гришин та співробітник Секретаріату ВРП Олександра Любарець, які прямо зараз є претендентами на посади дисциплінарних інспекторів.

Крім того, вдруге до участі у конкурсі на посаду керівника СДІ допущено адвоката Юрія Пшевлоцького, який дійшов до фіналу попереднього конкурсу і якому ж сама Конкурсна комісія у липні відмовила у внесенні рекомендації для розгляду Вищою радою правосуддя.

Таким чином, допущені до участі у конкурсі:

Говорун Євгенія Олексіївна – начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Харківської обласної прокуратури

Гришин Станіслав Володимирович – адвокат, з 2022 року – штаб-сержант 2 категорії «Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони»

Гуменюк Ірина Вікторівна – до 2022 року начальник Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА

Довженко Олексій Юрійович – адвокат

Єрмоленко Оксана Олександрівна – заступник керівника апарату Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська

Іванов Артем Борисович – прокурор Закарпатської обласної прокуратури

Клімов Сергій Вікторович – екс-заступник директора Львівського територіального управління НАБУ

Кротенко Олександр Володимирович – адвокат, працював у Секретаріаті Вищої ради правосуддя на посаді інспектора

Кузик Тарас Миронович – заступник керівника апарату Київського окружного адміністративного суду

Липівський Владислав В'ячеславович – начальник управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян Вищої ради правосуддя

Любарець Олександра Сергіївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Манченко Ростислав Євгенович – детектив НАБУ

Матвійчук Анастасія Олександрівна - юрисконсульт юридичного відділу ТОВ «Фуді-Кейтеринг»

Морозова Ольга Олександрівна – адвокат

Мягкоход Юрій Володимирович – адвокат, у 2007-2013 роках – суддя Солом’янського районного суду міста Києва

Плачков Дмитро Федорович – начальник відділу Одеської районної державної (військової) адміністрації

Плескач В'ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі

Пшевлоцький Юрій Миколайович – адвокат, радник з юридичних питань відділу судової роботи Департаменту правового забезпечення ПрАТ «Київстар»

Росоловський Ростислав Михайлович – адвокат

Староста Віталій Іванович – начальник відділу юридичного забезпечення Харківського Національного університету внутрішніх справ

Талько В'ячеслав Валентинович – адвокат

Усатий Григорій Олександрович – керівник відділу координації, моніторингу та оцінки ефективності реалізації державної антикорупційної політики НАЗК

Чапалюк Сергій Вікторович

Відповідно, відмову у допуску до участі у конкурсі отримали:

Буць Ігор Зіновійович – керівник апарату Тернопільського апеляційного суду

Забара Юрій Сергійович – адвокат

Марченко Тетяна Іванівна – керівник апарату Іванківського районного суду Київської області

Автор В’ячеслав Хрипун

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